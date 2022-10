El Shaarawy: "Vittoria importante, col Ludogorets sarà battaglia"

ROMA - Vittoria importantissima e sofferta della Roma in Finlandia. La squadra di Mourinho ha battuto l’Helsinki 2-1 grazie alla rete di Abraham e El Shaarawy. La Roma si prende i tre punti alla Bolt Arena e adesso si giocherà il secondo posto del girone di Europa League nella sfida di giovedì prossimo contro il Ludogorets , uscito sconfitto in casa contro il Betis Siviglia. Al termine del match El Shaarawy è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il risultato.

Vuoi fare causa al fatto che la UEFA non ti ha attribuito il gol il giorno del tuo compleanno? (Il gol è stato assegnato al numero 92 in un secondo momento)

“Per quello infatti, almeno mi facevo un bel regalo. L’importante era la vittoria, non tanto per la classifica ma per noi, per il nostro morale e per i tifosi”.

Giovedì prossimo sarà una finale?

“Sarà una grande notte. Come sempre cercheremo di fare risultato. Prima ci sarà il Verona, ma la vittoria di oggi dà fiducia. Giovedì sarà una battaglia”.

Ti senti maturo per questo calcio?

“In una grande squadra ogni giocatore deve avere la mentalità di fare la differenza. L’importante è l’atteggiamento, oggi si è visto da parte di tutti”.