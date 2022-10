Roma, depositato alla Uefa il ricorso per la squalifica di Zaniolo

ROMA - La Roma ha depositato questo pomeriggio il ricorso alla Uefa per ridurre la squalifica di Nicolò Zaniolo in Europa League. Il talento giallorosso era stato fermato per tre giornate per la condotta antisportiva della sfida contro il Betis Siviglia (il calcetto al difensore avversario), e ne ha già scontate due: l'intenzione del club giallorosso è avere uno "sconto" di una giornata, permettendogli quindi di disputare l'utlima parttita del girone, quella di giovedì prossimo contro il Ludogorets, decisiva per il passaggio del turno da seconda in classifica.