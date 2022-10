Mourinho e l'allenamento speciale, la strategia per far segnare la Roma

ROMA - Il problema di efficienza dipende dalla testa ma anche dalla tecnica. E così José Mourinho ha deciso di dedicare un allenamento quasi intero alle esercitazioni sui tiri in porta. È successo sabato, due giorni prima della partita contro il Verona, nella speranza di migliorare la concretezza offensiva che è stata finora il principale difetto strutturale della Roma. «Prima o poi qualche squadra pagherà per questa nostra situazione, perché capiterà la partita in cui segneremo quattro o cinque gol» ha spiegato più volte l’allenatore, convinto un cuor suo che il blocco realizzativo verrà presto forzato dalla qualità degli attaccanti.

I numeri

In effetti la Roma ha segnato 6 reti in meno rispetto allo scorso campionato, un dato che non dipende in alcun modo da Abraham, fermo in Serie A al gol di Empoli del 12 settembre: anche nella sua prima stagione italiana, era a quota 2 dopo 11 giornate. E non dipende neppure da Zaniolo, che di questi tempi nel 2021 era a zero proprio come oggi. Dybala, che prima di farsi male era arrivato a 5, in questo ragionamento ovviamente non rileva: ha rimpiazzato da solo le reti dei centrocampisti persi, Veretout (3) e Mkhitaryan (2). Sono invece mancati i gol di Pellegrini (1 contro 5), che tuttavia ha scontato due handicap: la posizione più lontana dalla porta e un fastidio snervante a un muscolo che nel ciclo denso di partite non gli consente di allenarsi al massimo. È curioso però che la Roma abbia impostato il mercato proprio sul miglioramento del reparto offensivo senza ottenere ancora risultati apprezzabili: Wijnaldum, il centrocampista di talento che avrebbe facilitato la fluidità del palleggio, non si è praticamente mai visto mentre Belotti, che pure ha segnato 2 gol in Europa League, in Italia è ancora fermo.

Analisi

Studiando i tiri tentati, scopriamo che Abraham e Pellegrini sono stati i più intraprendenti negli ultimi venti metri: hanno calciato verso la porta 28 volte a testa, oltre 2,5 a partita, con una precisione però rivedibile. Abraham ha inquadrato lo specchio 13 volte, Pellegrini appena 8. Decisamente più produttivo è stato Dybala, con 10 tiri su 23 a bersaglio e 5 reti totali. Male Zaniolo: 15 progetti, di cui 3 arrivati a destinazione senza gioia. Impressionante viceversa è l’efficacia di Smalling: 3 tiri nello specchio della porta e 3 gol. Idem Cristante con la rete di Salerno, la prima del campionato, alla quale sono però seguiti addirittura 10 tentativi fuori misura. Bisogna aggiustare la mira per puntare in alto: intanto, se vince a Verona, la Roma scavalca la Lazio e torna al quarto posto in solitudine, in piena zona Champions.