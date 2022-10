ROMA - La Roma al Bentegodi trova una vittoria importantissima in ottica zona Champions. Quarto posto in classifia superando Inter e Lazio, la squadra di Mourinho ha battuto il Verona in rimonta grazie alle reti di Zaniolo, Cristian Volpato ed El Shaarawy. Zaniolo al termine del match ha voluto congratularsi sui social per il secondo gol del centrocampista italo-australiano: "Sono felicissimo per te, ti meriti tutto il meglio! L'inizio di una lunga serie".