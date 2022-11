Totti-Ilary, ecco cosa deciderà il giudice tra pochi giorni

Ieri Cristian Volpato ha regalato una gioia a Francesco Totti, che attraversa un periodo complicato della sua vita. In settimana il giudice deciderà se fissare una nuova udienza nel contenzioso che lo vede impegnato con la sua ex moglie Ilary Blasi. Il giudice potrebbe anche decidere di fare un’istruttoria sulla base degli atti, oppure ascoltare i testimoni. Se il giudice decidesse di andare subito a sentenza non sarebbe positivo per Totti. Se si farà l’udienza, riguarderà anche la questione degli orologi. Che sembra un tema di poco conto, ma si tratta di una collezione tra le più importanti in Italia, con alcuni esemplari che la Rolex ha venduto direttamente a Totti. Si tratta di pezzi unici di inestimabile valore.