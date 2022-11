Mourinho a cena dai frati: dove è andato l'allenatore della Roma prima del Ludogorets

Magari, chissà, José Mourinho sarà andato anche a chiedere un aiuto divino per la partita di domani in Europa League o per il derby. Ma l'allenatore della Roma non è tipo da mischiare sacro e profano, ecco perché non stupisce la visita di ieri sera ai Frati Palatino, un gruppo di frati minori al centro di Roma. A rendere noto l'incontro sono stati gli stessi Frati che hanno ringraziato Mou tramite il loro profilo social: "Che magnifica sorpresa! Ieri sera anche l’allenatore della Roma è venuto a respirare aria di fraternità. Alla prossima mister!”.