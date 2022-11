Roma, la battuta di Mourinho sui tifosi in trasferta diventata virale

Alla vigilia della partita di Europa League contro il Ludogorets, parlando dei tifosi romanisti che, anche in trasferta, fanno registrare numeri importanti in tutti gli stadi d'Italia e d'Europa, José Mourinho si concede una battuta: "Sono incredibili e ci seguono così tanto che a volte, scherzando, mi sono chiesto in quanti a Roma non lavorassero". Poi, però, Mourinho si fa serio: "La verità è che fanno tanti sacrifici per esserci, dobbiamo esserne consapevoli e spesso ne parlo con i giocatori di questo".