ROMA - Tifosi spazientiti per il vantaggio del Ludogorets. Così una parte dell'Olimpico a fine primo tempo ha fischiato la squadra mentre lasciava il terreno di gioco. Bulgari in vantaggio per il gol di Rick, lasciato solo da centrocampo fino al limite dell'area di rigore. I romanisti non hanno gradito e hanno fischiato la squadra anche per cercare di dare una scossa nel secondo tempo.