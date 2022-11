Mourinho scatenato in panchina: simula il fallo su Zaniolo. Il gesto diventa virale sui social

ROMA - José Mourinho scatenato durante la gara contro il Ludogorets. Nel primo tempo una furia nei confronti dell'arbitro per diverse perdite di tempo dei giocatori bulgari, nella ripresa invece lo show per i due rigori assegnati alla squadra giallorossa. Tanto che al secondo rigore fischiato, durante le proteste del Ludogorets, ha addirittura simulato davanti a tutti la spinta del difensore sul talento giallorosso. Un gesto plateale per richiamare l'attenzione dell'arbitro per cercare di non fargli cambiare idea sul contatto in area di rigore. Il gesto è diventato subito virale e ha fatto il giro dei social.