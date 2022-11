Zaniolo accende il derby: le sue parole sul match con la Lazio

ROMA - La Roma si prende i play off di Europa League. Grande prova dei giallorossi nel secondo tempo, dopo essere passati in svantaggio contro il Ludogorets nei primi 45 minuti ricevendo anche qualche fischio da parte dell’Olimpico. Nella ripresa i cambi di Mourinho e la reazione giallorossa ha portato alla vittoria per 3-1 con la doppietta di Pellegrini e la rete di Zaniolo. Al termine del match Zaniolo è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.