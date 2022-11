Esclusivo, Ancelotti su Mourinho: "È un grande, lui e la Roma perfetti insieme"

Carlo Ancelotti e José Mourinho: due dei più grandi allenatori della storia del calcio. Si conoscono, si stimano, si vogliono bene. Sono stati avversari, ma sempre leali. Per questo le parole dell'allenatore del Real Madrid, in occasione della lettura del libro "Diventare Mourinho", di Ivan Zazzaroni, risultato quantomai sincere e sentite: "Conosco José da tanti anni e credo che Roma lo abbia cambiato. Quello con i giallorossi è stato un matrimonio perfetto per lui e per la Roma stessa. È un grande del calcio. So in cosa non è cambiato: non sono cambiate la sua onestà e la sua intelligenza. Buona lettura a tutti".