Avversari in campo, a volte anche nemici, persone eleganti fuori. È questo il senso del messaggio via social mandato da Olivier Verdon, del Ludogorets, a Nicola Zalewski dopo l'espulsione di ieri sera. "Scusa per questo errore, stavo guardando la palla. Buona fortuna per il futuro". Un messaggio che ha fatto piacere al romanista: Zalewski ha, infatti, ricondiviso la storia Instagram aggiungendo due cuori.