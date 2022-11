Zaniolo il testimonial in vista del derby

Ecco lo show più atteso. Il più coinvolgente e significativo. Nicolò Zaniolo non si smentisce e, come solo lui sa fare, alza il volume dell’Olimpico nella settimana che si chiuderà con il derby. E’ il simbolo della Roma in coppa, basta pensare a quella rete straordinaria lo scorso 25 maggio per alzare nella notte di Tirana la Conference contro il Feyenoord. Assatanato appena ha messo piede in campo anche contro il Ludogorets. In venti minuti del secondo tempo ha ribaltato il risultato conquistando due rigori (messo giù da Cicinho e a seguire da Verdon) che, trasformati da capitan Pellegrini, hanno spinto i giallorossi ai play off di Europa League contro gli «squali falliti della Champions» come ha chiamato Mou le big eliminate dal principale torneo Uefa. Come se non bastasse, in attesa del recupero, Nico è partito in contropiede e in slalom, ha segnato la sua prima rete stagionale in coppa con tocco delizioso di sinistro e ha finito la corsa nudo sotto la Sud. A braccia aperte per stringere forte i suoi tifosi che cantano a lungo il suo nome. Se lo coccolano i compagni a bordo campo, dove si presenta Volpato. Che lo bacia sulla guancia. Sono loro due ad aver dato la scossa ai giallorossi addormentati. Zaniolo, però, è anche il testimonial della Roma verso il derby. Gli sfottò lo prendono di mira, ma pure lui non ci va tenero. Botta e risposta a raffica. Il duello, nonostante sia arrivato nella Capitale solo nel 2018, con i tifosi biancocelesti e in assoluto con gli avversari sembra già infinito. E si può dire tranquillamente che abbia sostituito Francesco Totti anche nel ruolo del nemico numero uno per chi tifa Lazio.