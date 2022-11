Roma-Lazio, il derby metafora della vita: bisogna giocare e vincere

Ho letto un titolo che si riferiva a un grande scrittore intellettuale scomparso: Pier Paolo Pasolini . Il titolo diceva: “Pasolini e il calcio, passione di una vita”. Ricordo di aver conosciuto Pier Paolo Pasolini quando, diciassettenne, cominciai a collaborare al “Paese Sera” e mi fu affidata, per lo sport, la rubrica “Gli scrittori e lo sport”. In quella occasione conobbi da Pasolini a Malaparte, quindi il più intelligente e utile dei tirocini.

I Friedkin vogliono dipingere l’Olimpico, per il derby, tutto giallorosso. Siamo d’accordo, ma io vorrei dire ai Friedkin che, volendo, si può tenere sempre tutto giallorosso. Il derby è importante, in quanto, come ho già avuto occasione di scrivere, la vita fin dalla più tenera età è un derby al quale dobbiamo abituarci e che dobbiamo cercare anche di vincere.

Leggo, su questo giornale, che aumentano i giovani come frequentatori dell’Olimpico. Mi sembra una bella notizia, nel senso che i giovani possono costruire, speriamo al meglio, la tifoseria del futuro.

Vi sarete accorti che spesso parlo di tifoseria, in quanto ritengo che una tifoseria sbagliata danneggi, molto più del presumibile, una squadra.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, afferma che fermeranno solo i rave. Mi auguro che sia così: non c’è niente di meno augurabile di uno Stato di Polizia e bisogna stare ugualmente attenti che non vengano prese di mira le scuole quando sono occupate o motivo di contestazione.