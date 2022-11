Dybala, ecco il piano per esserci contro il Torino e volare al Mondiale

ROMA - Obiettivo Torino per raggiungere il vero obiettivo, il Mondiale. Paulo Dybala è pronto a spingere sull'acceleratore per essere convocato nella sfida di domenica prossima all'Olimpico contro gli uomini di Juric per meritare una chiamata dalla Seleccion e volare in Qatar per il torneo.

Ecco perché in questi sei giorni a disposizione l'attaccante vuole dare il massimo in allenamento e già da oggi ha intensificato il lavoro sia in palestra sia in campo. Fino a mercoledì, giorno di Roma-Sassuolo, Dybala svolgerà lavoro individualmente ma soprattutto in campo, tornando anche a utilizzare il pallone.

Allenamento sul campo per mettersi definitivamente alle spalle la lesione al retto femorale e tornare al top anche dal pun to di vista atletico. Da giovedì a sabato invece la Joya tornerà a lavorare anche con il gruppo, tra seduta atletica e quella tattica: l'obiettivo è essere a disposizione per la gara contro il Torino, per strappare una convocazione, sedere in panchina e dare un segnale importante al ct Scaloni nelle scelte per Qatar.