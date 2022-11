L'errore al derby non c'entra, perché il Brasile aveva già preso la sua decisione. Ma la giornata di oggi, per Roger Ibanez, non è proprio da ricordare: da una parte la delusione per aver causato il gol di Felipe Anderson, nel derby dall'altra la mancata convocazione per il Qatar. Non che fosse proprio una sorpresa, ma dopo le ottime prove con la Roma Ibanez sperava di essere chiamato e invece il c.t. Tite gli ha preferito lo juventino Bremer.