Tahirovic pronto, ecco chi è il baby che Mourinho coccola in allenamento e loda in conferenza

Centrocampista, diciannove anni, svedese di origine bosniaca. Alto, forte, con personalità. Queste le caratteristiche di Benjamin Tahirovic, il ragazzo che oggi José Mourinho ha citato in conferenza, dicendo che presto giocherà titolare. L'allenatore portoghese ci lavora da tempo, in questa stagione lo ha visto crescere molto a fianco di Matic, in allenamento, e per questo è pronto a lanciarlo quanto prima nella mischia.

Chi è Tahirovic

Contratto fino al 2026, è sbarcato a Roma nel febbraio 2021 dopo aver iniziato la carriera a Vasalund, a otto chilometri a casa. In estate, deluso dalla poca esperienza in prima squadra, è tornato per una ventina di giorni in Svezia per riflettere e capire cosa fare del proprio futuro. Tornato a Trigoria, ha avuto un lungo confronto con Mourinho e la società che prima lo ha multato, poi ha deciso di dargli ancora fiducia. E lui ha iniziato benissimo in Primavera: 8 partite di campionato, 8 volte titolare, 8 volte tra i migliori. Mourinho ha ricominciato, a quel punto, a farlo allenare con la prima squadra e adesso è pronto a spiccare il volo. Non è questione di se, ma di quando.