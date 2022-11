La Roma parte per Reggio Emilia: nessun sorriso, tanti volti seri e concentrati

ROMA - Nessuna voglia di sorridere ma massima concentrazione per la trasferta. La Roma questo pomeriggio alle 17 è partita dall'aeroporto di Fiumicino per Parma, dove poi si sposterà per raggiungere Reggio Emilia. Domani pomeriggio alle 18:30 la sfida contro il Sassuolo di Dionisi, match da vincere per i tre punti e per dimenticare il ko nel derby. Per questo oggi la squadra scesa dal pullman non si è lasciata andare neanche in un sorriso, per una partenza silenziosa e senza nessun tifoso ad aspettare i giocatori al Terminal 5 di Fiumicino. Insomma, massima serietà anche per dimostrare ai romanisti che la sconfitta contro la Lazio brucia ancora e che domani una vittoria è d'obbligo per chiudere questa prima parte di stagione - tra Sassuolo e Torino - nel migliore dei modi.