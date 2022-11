Mourinho e il giocatore che lo ha tradito: ecco chi è

ROMA - Mourinho una furia nel post partita contro il Sassuolo. Il tecnico nell'intervista a Dazn ai è arrabbiato soprattutto con un giocatore che non ha giocato coem voleva, soprattutto per impegno e attenzione: "Lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Ha tradito tutti gli altri. Non ho parlato così di Ibanez contro la Lazio, perché l'atteggiamento era top. L'errore fa parte del gioco, l'atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni mi dispiace. L'ho già detto nello spogliatoio e non lo faccio spesso, dopo le partite non parlo spesso con la squadra. Ho avuto sedici giocatori in campo, mi è piaciuto l'atteggiamento di quindici. Uno non mi è piaciuto e l'ho detto".