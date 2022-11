Roma, le pagelle: Cristante lento. Karsdorp il peggiore

D’Andrea 6 Vivace, pungente, non abbastanza cattivo negli ultimi metri. Ha 18 anni, ha diritto al tempo giusto per crescere.

Ayhan 5,5 Coinvolto nella disattenzione del gol, in generale non sembra molto sicuro.

Roma

Mourinho (all.) 6

Sorprende tutti ripescando Shomurodov, il terzo centravanti, e cambiando quattro giocatori rispetto al derby. Poi ricorre ad Abraham, che gli risponde da figliol prodigo. Ma la Roma non si scuote e per la prima volta viene raggiunta dopo essere andata in vantaggio.

Rui Patricio 6,5

C’è quando serve. Su Frattesi e Traore evita il disastro, contro Pinamonti non ha il tempo di capire.

Mancini 6

L’assist per Abraham, un cross teso ed efficace, vale molto. Ma dietro non è quasi mai tranquillo a causa di Laurienté.

Smalling 5

È lento a capire il movimento di Pinamonti nell’azione decisiva. Conferma un periodo di adeguamento. Alla mediocrità.

Ibañez 6

Confortato da Mourinho dopo l’errore del derby, preferisce giocare semplice. Dietro balla ma non barcolla.

Celik 6

Non giocava dall’inizio in campionato dal primo ottobre, si applica senza strafare.

Karsdorp (21’ st) 5

Non entra male. Ma presto finisce nel tritacarne. È lui il calciatore a cui Mourinho imputa la mancata vittoria.

Cristante 6

Deambula a scarsa velocità, però è ordinato quanto basta.

Matic 6

Cervello ed equilibrio, finché le energie lo sostengono. Recupera anche 13 palloni.

Zalewski 5

Capisce poco gli strappi di D’Andrea e in fase offensiva non combina molto. Sul finire del primo tempo si avvicina con un sinistro al volo al primo gol con la Roma.

El Shaarawy (21’ st) 5,5

Poco produttivo. Cambio ininfluente.

Volpato 6

Alla prima da titolare in Serie A, gioca con personalità. Ma la qualità gli esce solo a sprazzi e si esaurisce dopo l’intervallo.

Bove (28’ st) sv

Shomurodov 5,5

Aveva giocato solo 85 minuti in tutta la stagione. Eppure si ritrova titolare contro ogni previsione. Si muove tanto, apre spazi e suggerisce sponde, ma sbaglia anche una buona occasione tirando addosso a Consigli.

Abraham (21’ st) 7

L’orgoglio del campione. Solleticato da Mourinho, segna un gol complicato e pesante quando si alza dalla panchina. È il quarto stagionale, sempre in trasferta. In campionato era fermo a due mesi fa. Stavolta forse non pensava al Mondiale.

Zaniolo 5,5

Una buona imbucata per Shomurodov e due ammonizioni procurate. Ma è troppo poco per uno come lui, che dovrebbe prendersi la Roma sulle spalle.

Belotti (34’ st) sv