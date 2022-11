Roma-Karsdorp, c'è già stata una rottura: ecco il precedente

ROMA - Mourinho rompe con Rick Karsdorp dopo la partita giocata contro il Sassuolo. Il tecnico ha pesantemente criticato l'atteggiamento dell'esterno olandese quando è entrato in campo nel secondo tempo. Tre gesti hanno infuriato lo Special One (Leggi qui) , che lo ha rimproverato nello spogliatoio e poi lo ha criticato in conferenza stampa, senza però rivelare il suo nome.

Per Karsdorp non è la prima volta che un tecnico critica i suoi atteggiamenti. Era già accaduto nel 2018 nella Roma di Eusebio Di Francesco. Prima della sfida di Champions contro il Real Madrid era nata, appena Karsdorp aveva saputo di essere finito in tribuna. L'olandese ha alzato la voce, e Di Francesco ha fatto altrettanto. La lite è stata talmente pesante che ha spinto il tecnico a mandarlo in tribuna anche nella gara successiva di campionato contro il Bologna. A far scattare la decisione del tecnico il comportamento dell'olandese dentro e fuori dal campo.