Inghilterra, Southgate spiega l'esclusione di Abraham dal Mondiale

ROMA - Dopo aver pubblicato l'elenco dei convocati, il CT dell'Inghilterra Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa per spiegare le sue decisioni. Tra i vari argomenti, Southgate si è soffermato anche sulla scelta di non convocare l'attaccante della Roma, Tammy Abraham: "Tammy ha segnato poco nel momento sbagliato... lo stato di forma è la cosa più importante". Non è bastato il gol di ieri alSassuolo, il numero 9 dei giallorossi ha pagato le brutte prestazioni di inizio anno. L'ex Chelsea parteciperà alla tournée della Roma in Giappone in programma a fine novembre.