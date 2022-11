Totti e Ilary, oggi l’udienza. L’avvocato Conte: “Nessun rifiuto di Francesco su eventuali accordi”

ROMA - È in programma oggi l’udienza tra Francesco Totti e Ilary Blasi sulla questione Rolex-borse . Un’udienza che si inserisce in giorni intensi, visto che è emersa la scelta di Totti di revocare il mandato all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace che affiancava Antonio Conte , da tempo legale di fiducia di Francesco. Da fonti vicinissime a Totti, si apprende che le ricostruzioni apparse su Dagospia, e riprese dai mezzi di comunicazione e social vengono considerate dall’entourage dello storico capitano della Roma “del tutto fantasiose”.



Il rapporto professionale con l’Avv Bernardini de Pace sarebbe cessato per volontà di Francesco Totti e l’avvocato Conte, legale storico di Francesco, sentito sul punto in questione, ha laconicamente precisato: “Non entro nel merito riguardo l’interruzione del rapporto del signor Totti con l’avvocato Bernardini De Pace, preciso solo che

nessun accordo è stato raggiunto, ad oggi, tra le parti nella separazione e, quindi, il riferimento a presunti rifiuti di Totti o di terzi a lui vicini, è del tutto destituito di ogni fondamento. Non c’è altro da aggiungere”.

Adesso, quindi, la volontà di Totti è solo quella di mettere al centro la tutela e la serenità dei tre figli.