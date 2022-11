La Roma fa gli auguri a Wijnaldum, ecco a che punto è il suo recupero

Compie oggi 32 anni Gini Wijnaldum e la Roma gli fa gli auguri di compleanno sui social. E come la società, tutti i tifosi. Adesso, però, il regalo lo aspettano Mourinho e i compagni, che non vedono l'ora che l'olandese torni in campo. Il centrocampista, infortunato da agosto, sperava di riuscire a tornare in gruppo entro la fine di quest'anno, ma il piano di lavoro, tra Trigoria e l'Olanda, adesso è differente. Wijnaldum aumenterà i carichi di lavoro, potrebbe iniziare a fare qualcosa nel possibile ritiro in Portogallo, a dicembre, mentre dovrebbe tornare a lavorare con i compagni a gennaio per poi rivedere il campo a febbraio. A quel punto, una volta tornato in campo, Roma e Psg ridiscuteranno la possibilità di rinnovare il prestito.