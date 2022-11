Roma, anche Karsdorp in gruppo: è tregua con Mourinho

È tregua tra José Mourinho e Rick Karsdorp. L'olandese, oggi, era in campo con i compagni per l'allenamento. Non è ancora sicuro, però, che Mourinho lo convochi domani per la partita di domenica contro il Torino. Anche perché l'ambiente per il difensore potrebbe non essere dei migliori, dopo le parole di Mou al termine della partita contro il Sassuolo. Per quanto l'allenatore portoghese non lo abbia mai citato direttamente, è chiaro che il riferimento fosse a lui. E per questo, con l'Olimpico pieno, la situazione potrebbe non essere ideale. Decideranno, nelle prossime ore, Mourinho e la società.