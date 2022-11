Roma, Dybala è pronto: prima il Torino e poi il Mondiale

ROMA - Missione compiuta. Paulo Dybala è stato convocato dal commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, per il Mondiale in Qatar. Lo ha annunciato direttamente il tecnico della Nazionale. Il romanista a poco più di un mese dalla lesione muscolare riportata contro il Lecce il 9 ottobre è guarito grazie ai fattori di crescita e farà parte della spedizione in Qatar con Messi e lo stesso Di Maria, anche lui reduce da problemi muscolari. Da ieri Dybala è rientrato a lavorare con i compagni, mentre dall’inizio della settimana aveva ripreso ad allenarsi anche con il pallone. L’argentino è tornato parzialmente con il gruppo nella seduta del mattino. «Felice di tornare con i compagni», ha scritto sui social. A questo punto la convocazione è scontata. È sicura la sua presenza nella gara di campionato contro il Torino, ultima partita prima della sosta per il Mondiale. Dybala giocherà uno spezzone di partita, per aiutare la Roma.

Euforia mondiale In Argentina la convocazione di Dybala è sempre stata considerata molto probabile. Paulo ieri era euforico. I giocatori non avevano avuto anticipazioni sulle convocazioni, ne sono venuti a conoscenza dal video di Scaloni che è stato pubblicato nel pomeriggio sui social della Federazione. Dybala era già carico perché ieri aveva fatto un allenamento molto positivo con la squadra. Paulo ha condiviso la sua felicità con la fidanzata Oriana e con la sua famiglia, per tutti loro il Mondiale, l’ultimo Mondiale di Messi, è molto importante. Ci teneva tantissimo e si è allenato con grande impegno in queste ultime settimane per raggiungere il suo obiettivo. Le sue condizioni sono state giudicate soddisfacenti da parte dello staff della nazionale e dopo che il giocatore ha parlato con Walter Samuel, assistente di Scaloni. Tramite il proprio profilo Instagram, Oriana Sabatini, compagna di Dybala, ha voluto commentare la notizia tanto attesa, ma fino a poco tempo fa altrettanto insperata: «È incredibile vedere come i tuoi sforzi e sacrifici siano stati ripagati in modo così meritato. Ti amo e non vedo l'ora di vederti in campo a rappresentare la più bella del mondo». Sui social anche i complimenti del fratello: «Sono felicissimo per questa notizia, congratulazioni Paulo. Avanti così perché chi lotta conquista tutto. Buona fortuna e un abbraccio forte».