Roma, rubata un'altra auto a Camara. E Matic si ritrova senza volante

ROMA - E sono due. Seconda auto rubata al povero Mady Camara nella notte di giovedì. Dopo la sparizione della prima macchina dopo la gara contro l'Inter, il centrocampista venerdì mattina si è svegliato senza trovare la Hyundai Santa Fe messa a disposizione del club. Così è dovuto tornare un'altra volta al commissariato dell'Eur , accompagnato dall'interprete del club, per sporgere nuovamente denuncia.

Anche Matic non deve essere proprio felice di come ha trovato la sua auto. Non l'hanno rubata, è vero, ma quando è andato ad aprire lo sportello ha notato nellla sua Mercedes Classe G il finestrino rotto e soprattutto la scomparsa del volante. A questo punto è andata bene a Rui Patricio che qualche giorno fa ha trovato solo una rigata sulla fiancata della sua auto.