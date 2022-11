Pagelle Roma-Torino: Dybala è la luce, Abraham e Belotti disastro

DYBALA 7

Una mezz’ora di meraviglie e rimpianti. Rientra e cambia la Roma, anche se gioca senza rischiare i contrasti. Si prende il rigore, colpisce la traversa da cui nasce l’1-1, rinvigorisce la spinta dello stadio. La speranza di Mourinho è che non si fermi più, dopo il Mondiale, altrimenti sono guai.

MATIC 6,5

Non ha un impatto devastante sulla sfida ma segna all’ultimo respiro il gol che evita la sconfitta. Pensate: in campionato non segnava dal 26 dicembre 2018: Manchester United-Huddersfield 3-1. L’amico che non ti aspetti.

CAMARA 6

Non era andato male. Anzi con l’aggressività aveva permesso qualche cambio di passo. Forse non meritava di uscire: dopo la sostituzione il Torino va in vantaggio, forse non per caso.