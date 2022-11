ROMA - Mourinho e Karsdorp, il mistero si infittisce. Perchè in conferenza stampa il tecnico portoghese non ha risposto alla domanda di un giornalista sul caso dell'esterno olandese, criticato dopo la prestazione contro il Sassuolo e non convocato contro il Torino: "Karsdorp? Decisione solo mia, ma non devo spiegarle tutte. Lui sa perché e anche i compagni. Non devo dirlo a voi". L'olandese ha lasciato Roma questa mattina.