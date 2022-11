Pagelle Roma-Torino: Abraham fischiato, Dybala risveglia un popolo

Mourinho (all.) 5,5

Lo salvano i suoi uomini, Dybala e Matic. Ma la Roma gioca un’altra partita vuota, senza energie e senza idee. Il pareggio è il massimo risultato possibile. Lui neppure lo vede, perché nel frattempo è stato espulso.

Rui Patricio 6

Non arriva sul colpo di testa di Linetty. Per il resto non è quasi mai coinvolto.

Mancini 5,5

Nella distrazione che provoca lo 0-1, c’è anche un suo sbaglio di valutazione. In generale, non è rassicurante.

Smalling 6

Attraversa una fase di difficoltà fisica, ancora prima che tecnica. Concede molto a Sanabria, che per sua fortuna non è in vena.

Ibañez 6

Meno intraprendente del solito, per colpa delle scorie del derby. Ma non commette errori gravi.

Celik 6

Promosso dal caso Karsdorp, si comporta da scolaro disciplinato. Negli equilibri difensivi è un supporto utile.

Cristante 4,5

Spremuto, scarico, impreciso. Partitaccia. Lascia saltare liberamente Linetty in area, inguaiando la Roma.

Tahirovic (25’ st) 6

All’esordio tra i professionisti, affronta la bagarre finale con la giusta personalità. Benvenuto.

Camara 6

Discreto nel tagliare i rifornimenti al Torino e a rilanciare l’azione. Gli manca lo spunto finale. Appena viene sostituito, la Roma incassa il gol.

Matic (9’ st) 6,5

Entra male nella partita. Ma il suo tiro disperato all’ultimo tentativo è liberatorio: il suo ultimo gol in campionato risaliva al 26 dicembre 2018, Manchester United-Huddersfield.

Zalewski 6

Nel brutto primo tempo della Roma, è il più lucido e creativo. Dopo l’intervallo cala, concedendo a Singo metri decisivi. Come sul gol.

Belotti (25’ st) 4,5

Mezzo voto in più per il coraggio, quasi frenetico, con il quale si impossessa del pallone per calciare il rigore. Ci teneva a sbloccarsi contro il “suo” Torino, sotto alla Curva Sud. Il problema è che sbaglia il tiro, esaltando i vecchi tifosi e non i nuovi.

Volpato 5

Non era la partita adatta a lui, come ha giustamente osservato Mourinho. In un tempo il ragazzino non si libera mai di Buongiorno.

El Shaarawy (1’ st) 6

Sprazzi di vivacità e persino un tiro in porta. Una rarità di questi tempi per la Roma.

Zaniolo 6

Arruffone ma encomiabile per applicazione, fino alla fi ne. Giocando sempre spalle alla porta non può fare molto di più. Certo, 28 palloni persi sono tanti.

Abraham 4,5

Stavolta esce tra i fi schi dell’Olimpico, dopo un’altra partita insignificante. Nemmeno il gol al Sassuolo gli ha restituito la felicità. Forse ha assorbito male l’esclusione dal Mondiale.

Dybala (25’ st) 7

Risveglia un popolo, non solo la squadra, con 25 minuti di qualità purissima. Anche risparmiandosi, si prende un rigore (che poi preferisce non calciare) e disegna la traiettoria che impatta sulla traversa: è l’assist casuale per il pareggio di Matic.