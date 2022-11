Abraham si scusa: "Meritate di più, dopo la sosta ci riscatteremo"

ROMA - Tammy Abraham si scusa con i tifosi. Dopo le critiche arrivate prima dai tifosi, con i fischi dell'Olimpico durante la sua sostituzione, e poi da Mourinho nell'intervista post Torino, questa mattina il centravanti ha pubblilcato un post sui social per un mea culpa verso i romanisti: "Non è stato l'inizio da favola che tutti avremmo voluto ma nella vita ci sono sempre alti e bassi. Per i tifosi, per la Roma, meritate di più ed è quello che io e la mia squadra vi daremo dopo la sosta. Grazie ai veri tifosi che non ci hanno mai lasciato nel bene e nel male. I momenti brutti rendono migliori i momenti belli. Cci vediamo presto. Daje Roma Sempre".