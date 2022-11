Roma, l’Olimpico non è più un fortino: solo tre vittorie

ROMA - José Mourinho più di una volta ha chiesto aiuto ai tifosi, riempiendo l’Olimpico e sostenendo la squadra. «Devono giocare con noi», aveva dichiarato prima della gara di Europa League contro il Betis Siviglia. E ogni volta che lo Special One ha chiamato, i romanisti hanno sempre risposto presente. Non invece i giocatori in campo. Il dato per la Roma comincia a essere sconfortante e sconcertante, perché è una delle pochissime squadre nei principali campionati europei a non aver reso la propria casa un fortino. Anzi, la Roma è la big europea ad aver raccolto meno punti in campionato tra le mura amiche: 10 punti in sette gare. Soltanto l’Atletico Madrid ha fatto peggio con otto punti ma con una gara in meno (6). Un dato che non può rendere contenti né i giocatori, né Mourinho, né tantomeno i Friedkin che hanno puntato su costi accessibili e tanti benefici ai tifosi per attirare investitori ma anche per vincere più partite possibili all’Olimpico. I successi in Serie A sono soltanto tre contro Cremonese, Monza e Lecce (le neo promosse dalla Serie B), poi un pareggio (quello di domenica contro il Torino) e tre sconfitte contro Atalanta, Napoli e Lazio. I tre big match.

Meglio in trasferta Insomma, i tifosi all’Olimpico ci sono sempre stati, non invece la squadra che ha portato a casa pochi punti e prestazioni non proprio esaltanti. Sette partite di campionato giocate in casa, sette sold out. Non c’è mai stata una partita senza il tutto esaurito e sono in totale 432769 i tifosi che hanno superato i tornelli dello stadio per sostenere la Roma. Numeri impressionianti, non i risultati della squadra. La Roma non ha un fortino, anzi, in questa prima parte di stagione si è trovata meglio a giocare in trasferta concquistando 17 punti su otto partite giocate. E nella speciale classifica sul rendimento in trasferta sarebbe addirittura seconda, a due punti dal Napoli. Mentre invece con la classifica “casalinga” sarebbe quindicesima.