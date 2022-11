Dybala compie 29 anni e dalla Juve gli arriva una sorpresa

ROMA - Tornato in campo con la Roma dopo l'infortunio muscolare, Paulo Dybala è volato negli Emirati Arabi dove la nazionale argentina si sta preparando in vista dei Mondiali. Nel frattempo oggi è un giorno di festa per la Joya, che spegne le candeline per i suoi 29 anni. All'attaccante giallorosso è arrivata anche una sorpresa dai social, dove la Juventus lo ha celebrato, ricordando il suo compleanno già in mattinata: "Tanti auguri Paulo" si legge nell'account Twitter del club bianconero, con tanto di foto con la maglia della Vecchia Signora. Un dono non così scontato vista la recente separazione tra Dybala e la Juve, non senza qualche incomprensione.