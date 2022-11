Mourinho squalificato due giornate: salta Bologna e Milan

ROMA - La Roma perde Mourinho per le prime due giornate di campionato del 2023. Il tecnico portoghese è stato infatti squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate "per avere, al 44° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'Arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo".