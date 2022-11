Roma, Solbakken ufficializza il suo arrivo: "Vado in un top club"

«Ciao Bodø, adesso vado in un top club». Ola Solbakken ha ufficializzato il suo addio al club norvegese dopo la sua ultima partita giocata in campionato. La scorsa domenica l’esterno di ventiquattro anni è sceso in campo nella vittoria della sua squadra in trasferta contro lo Strömsgodset, chiudendo il campionato norvegese al secondo posto in classifica. A fine partita i saluti ufficiali al Bodø, al suo tecnico Knutsen e ai suoi compagni di squadra che lo hanno aiutato a crescere e a esprimersi nel migliore dei modi nelle ultime due stagioni. Dopo i ringraziamenti anche la conferma del suo trasferimento alla Roma, seppur indirettamente e senza menzionare mai il club giallorosso nonostante la domanda dei giornalisti locali fosse incentrata proprio sulla squadra di Mourinho: «Sarò eternamente grato al Bodø per questi anni insieme, siamo diventati una piccola famiglia e abbiamo raggiunto grandi obiettivi. Sono convinto che questi ragazzi cresceranno ancor di più anche nelle prossime stagioni. Adesso per me si apre un nuovo capitolo, una nuova avventura. Andrò a giocare in un grande campionato, con un top club. Sarà divertente cominciare un nuovo percorso in un campionato estero, magari un giorno incontrerò nuovamente il Bodø ma da avversario».