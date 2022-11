Totti a Dubai pensa alla sua Roma: il messaggio d'amore del Capitano è virale

Non solo Noemi, non solo impegni professionali, non solo lavoro: a Dubai, ospite del Globe Soccer Award, Francesco Totti ripensa con orgoglio ed emozione alla sua Roma. E lo scrive in un post su Instagram: "Un grande onore aprire il Globe Soccer Awards di Dubai. One-club man! Così mi chiamano in giro per il mondo. Grazie AMOR per avermi regalato il cuore giallorosso". Non farà più parte della Roma, ma di certo l'amore di Francesco per i colori giallorossi non cambia e non svanisce. E i tifosi, a leggere i commenti, apprezzano.