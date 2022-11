Roma in Giappone: due amichevoli da giocare

Tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, alle 15.30, la Roma di Mourinho dopo una settimana di vacanze concesse dal tecnico subito dopo lo stop del campionato. Il programma dei giallorossi, per i prossimi 10 giorni, sarà piuttosto fitto. Detto che per lunedì è atteso in Italia per le visite mediche Ola Solbakken (in Norvegia ne sono certi) e detto che nelle prossime ore la società e Mourinho capiranno cosa fare con Rick Karsdorp dopo le parole di fuoco del tecnico, la Roma si allenerà domenica e lunedì a Trigoria prima di partire, martedì pomeriggio, per il Giappone.

Verso il Giappone Con squadra e staff tecnico partiranno gli sponsor che assisteranno alle partite e potranno vedere un allenamento, ma per il resto, come da programma, il calcio sarà la priorità. Per la Roma la tournée avrà una doppia valenza, commerciale e sportiva, ma è chiaro che rispetto al ritiro di dicembre queste due partite saranno dedicate più al mantenimento della forma e allo spettacolo che ad un richiamo vero e proprio di preparazione. La Roma decollerà il 22 novembre per Tokyo, dove atterrerà il giorno dopo, per affrontare il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre, mentre il 28 novembre la squadra sarà impegnata con lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium. Tutte e due le partite si giocheranno alle 11.30 ora italiana e saranno visibili su Dazn.