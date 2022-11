Fonseca: "Allenare la Roma non è facile. Mourinho? Ecco cosa mi ha detto"

ROMA - "La Roma è un club diverso, le persone sono molto calorose anche se non è facile, sappiamo tutti che non è facile essere allenatore a Roma, ma Roma è un momento unico nella carriera di un allenatore". Sono le parole di Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi dal 2019 al 2021, rilasciate nell'intervista esclusiva di Valentina Mariani, che ha curato lo speciale "Le Strade di Fonseca", in onda domenica 20 novembre alle 12, alle 14.30 e alle 21 su Sky Sport 24. "E’ stato un periodo difficile perché sono stato senza direttore sportivo e allenare senza questa figura non è facile, ma poi è arrivato Tiago Pinto e le cose sono state molto chiare per me. I Friedkin volevano ricominciare da zero e hanno investito e portato un allenatore che ha vinto tanto. E’ normale quello che è successo", spiega Fonseca.