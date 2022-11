Roma, Totti e Pjanic si ritrovano a cena: "Fratello"

Di nuovo insieme per una cena. Francesco Totti e Miralem Pjanic si sono ritrovati a Dubai. L'ex centrocampista giallorosso gioca attualmente nello Sharja, dopo aver chiuso la sua esperienza in Turchia, mentre l'ex capitano si trovava lì per i Soccer Awards, che sono andati in scena negli Emirati Arabi. Gli ex giallorossi (che hanno giocato insieme dal 2011 al 2016) ne hanno approfittato per passare una serata insieme ed hanno immortalato il tutto sui social. Pjanic ha salutato Totti scrivendo: "Fratello".