Karsdorp, rottura definitiva con la Roma: non si è presentato a Trigoria

ROMA - Rottura definitiva tra la Roma e Rick Karsdorp . Il terzino olandese questo pomeriggio non si è presentato per la ripresa degli allenamenti , sancendo di fatto la spaccatura totale con il club giallorosso.

Dopo una settimana di vacanza concessa da Mourinho, questo pomeriggio la squadra si è ritrovata a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Assenti i nazionali impegnati ai Mondiali, oltre agli infortunati. Assente anche Karsdorp ma senza motivazione. Mourinho non lo aveva convocato per la gara di domenica scorsa contro il Torino, lui aveva deciso di partire con l'Olanda insieme alla famiglia e del giocatore in questa settimana si sono perse le tracce.

La Roma lo aspettava oggi per la ripresa degli allenamenti, ma il giocatore non si è presentato. Karsdorp ha così certificato il suo addio nella finestra di mercato invernale, la Roma multerà il giocatore ma lo lascerà ancora tra i convocati per la tournée in Giappone. Sempre che il giocatori si presenti già domani a Trigoria.