La Roma vola in Giappone, sull'aereo sorrisi, stupore e... auguri

La Roma è partita questo pomeriggio per Tokyo dove atterrerà nella notte italiana. In programma due amichevoli, per i giallorossi, e tanti eventi commerciali. Mourinho e i giocatori hanno preso un volo ITA questo pomeriggio e a bordo c'erano anche alcuni passeggeri, italiani e giapponesi, che sono rimasti a dir poco stupiti quando hanno visto Pellegrini, Abraham, Zaniolo e gli altri. Nel frattempo, la squadra era impegnata a godersi il viaggio e anche il compleanno di Chris Smalling che oggi ha compiuto 33 anni.