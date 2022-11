Mourinho, ecco i nuovi messaggi social dal Giappone

ROMA - José Mourinho torna a inviare messaggi. E lo fa con il suo ormai solito stile: gambe distese e conserte, piedi in primo piano, e lo schermo della sua postazione in aereo nel lungo viaggio da Roma e Tokyo. Lo Special One ha ripreso alcuni momenti del viaggio verso il Giappone, a cominciare dai posti in aereo, non quelli letto, ma tra i sedili. Con tanto di cuscini e coperte per dormire durante la lunga tratta.