Giappone pazzo per la Roma. Foto e selfie, poi lo strano allenamento

ROMA - Grande festa a Tokyo per l'arrivo della Roma. i giallorossi sono sbarcati da poche ore ma hanno già ammirato le bellezze della città asiatica e conosciuto i tanti tifosi che sono corsi all'aeroporto per salutarli. Ma non solo, perché i tifosi giapponesi hanno potuto già conoscere alcuni giocatori come Spinazzola e Mancini che hanno firmato autografi a "Casa Roma", lo store allestito nella piazza più importante di Tokyo. Tanti selfie e autografi con i tifosi, poi di corsa in albergo per un risveglio muscolare insolito: allenamento in una stanza d'albergo, sopra la moquette. Una scena che ha ripreso Mourinho con il telefono e postato sui social.