Wijnaldum, cosa fai? Balli e salti durante il recupero dall'infortunio

ROMA - Balli, salti, cambi di direzione... Insomma, un vero e proprio show di Gini Wijnaldum per festeggiare il compleanno della figlia. Peccato che sono tutti movimenti sconsigliati per chi sta ancora recuperando dalla frattura alla tibia. Il centrocampista olandese ha perso tutta la prima parte della stagione per il ko in allenamento, e da poche settimane ha tolto il gesso per proseguire nella fase riabilitativa. La Roma è preoccupata per il fatto che il giocatore potrebbe non essere a disposizione alla ripresa del campionato, il 4 gennaio contro il Bologna. Wijnaldum intanto si improvvisa ballerino e compie dei movimenti più che sconsigliati per evitare ulteriori problemi alla tibia. A Trigoria, anzi, in Giappone, non saranno contenti.