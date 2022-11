Mourinho: "Non abbiamo la forza per andare a prendere giocatori in Premier"

TOKYO (GIAPPONE) - "Non abbiamo la forza di andare a prendere giocatori in Premier". Così José Mourinho parla del calciomercato della Roma alla vigilia della sfida contro il Nagoya Grampus, prima delle due amichevoli (la seconda sarà contro gli Yokohama Marinos) previste dalla tournée giapponese dei giallorossi. Eppure dal campionato inglese sono sbarcati a Trigoria prima Abraham e poi Matic: "Tammy era un giocatore che voleva mettersi in mostra - ha spiegato lo 'Special One' -. Matic ha 34 anni ed ha giocato nei migliori club, è tornato a giocare con me per portare esperienza".

Infermeria da svuotare Più che aspettare rinforzi a gennaio (già preso Solbakken) il tecnico portoghese spera di recuperare i tanti calciatori in infermeria: "Abbiamo giocatori importanti infortunati, è importante recuperarli. Non è un dramma ma sul lungo periodo gli effetti si sentono. Il secondo obiettivo poi è dare riposo a chi ha giocato 3 partite a settimana. Dopo il Giappone avranno 10 giorni che sono importanti". Così sul doppio test in terra nipponica: "I Marinos sono campioni, hanno più qualità e fantasia in avanti ma anche il il Nagoya è organizzato. Mi aspetto partite dure, mi mancano giocatori e il jet-lag non aiuta".