Solbakken e la curiosa battuta sul motorino: c'entra Mourinho

La paura di perdere la Roma «quando mi sono fatto male». La voglia di portare con sé quel "motorino" di cui parlava Mourinho quando lo affrontava da avversario. La necessità, quasi fisica, di giocare in quello stadio in cui, da rivale, si era sentito «piccolo come non mai»!. Dopo aver lasciato Roma e prima di rilassarsi qualche giorno in Messico (con piano di allenamento consegnato dallo staff romanista), Ola Solbakken si è raccontato in una lunga intervista a cuore aperto, ribadendo quanto non veda l'ora di lavorare con Mourinho e i nuovi compagni. Anche per questo Tiago Pinto è al lavoro per provare a vedere se, con il Bodø, ci siano o meno i margini per far aggregare Solbakken al gruppo per il ritiro in Portogallo: sarà la seconda metà di dicembre, il Glimt dovrebbe liberarlo solo due settimane prima. E per favorire la cosa Ola si è detto pronto anche a rinunciare in prima persona a dei soldi. Ennesima prova di quanto Solbakken sia già entrato con cuore e testa nella nuova avventura, tanto che in questi giorni di vacanza non salterà neppure un giorno di allenamento.

L’attaccante si è presentato in buona condizione fisica dopo il problema alla spalla, negli ultimi due mesi ha disputato 12 partite senza nessun tipo di noia muscolare. «Quando mi sono fatto male prima alla caviglia e poi alla spalla temevo di perdere la mia occasione - ha rivelato a “Avisa Nordland” - ma non è andata così. Alcuni club si sono fidati degli esami che avevo fatto con il Bodø, altri hanno voluto vedermi personalmente, ma ero veramente giù quei giorni. Per fortuna tutto è andato bene».