Nagoya-Roma diretta 0-0: traversa di Ibanez

La Roma è pronta per la sua prima amichevole in Giappone. La squadra di José Mourinho, priva dei nazionali e di alcuni giocatori per infortunio, sfiderà il Nagoya Grampus per continuare la tournée asiatica tra eventi con gli sponsor e anche un po' di calcio giocato.

12:45 57' - Traversa di Ibanez Clamorosa occasione della Roma per passare in vantaggio. Dalla distanza gran tiro di Tahirovic, il portiere respinge il pallone che finisce sui piedi di Ibanez: il brasiliano reattivo ribadisce in porta ma colpisce la traversa. 12:38 49' - Abraham in tuffo Altra occasione per la Roma. Cross dalla sinistra di El Shaarawy, Abraham in tuffo di testa trova la porta ma anche il portiere. 12:36 47' - Tentativo El Shaarawy La Roma ci prova su punizione. Tiro dal limite dell'area di El Shaarawy, bravo il portiere a respingere in tuffo. 12:34 45' - Comincia il secondo tempo Via alla ripresa. Dentro per la Roma Celik e Shomurodov al posto di Missori e Cherubini. 12:25 Wijnaldum si allena in palestra Intanto a Trigoria Gini Wijnaldum sta proseguendo il suo lavoro di recupero dopo la frattura della tibia.