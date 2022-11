Friedkin crea alleanze: ecco la sua strategia

ROMA - Consolidare vecchie collaborazioni e crearne di nuove. La Roma in Asia cerca nuovi investimenti, ma al tempo stesso rafforza il legame con i partner già sotto contratto. La tournée in Giappone voluta dal reparto marketing e avallata con grande entusiasmo dai Friedkin ha l’obiettivo di espandere il brand in un mercato in cui la Roma ha investito poco nel passato, preferendo altri lidi e un diverso tipo di comunicazione. I ricordi vanno alle tournée americane volute fortemente da James Pallotta, che coinvolgevano poco gli amanti del “soccer” e non attiravano le attenzioni di sponsor e investitori. Di quelle tournée i tifosi romanisti ricordano soprattutto il saluto (poco gradito) di Zeman a Pippo nel parco divertimenti della Diseny. Poi le amichevoli di lusso nell’International Champions Cup e qualche sessione di allenamento a porte aperte.

Il brand Questa in Giappone è di fatto la prima tournée organizzata dai Friedkin. Un viaggio di una settimana a Tokyo, con una organizzazione al top, all’interno della capitale giapponese e tanti eventi organizzati nei giorni per sponsorizzare al meglio il prodotto AS Roma. Una vera e propria settimana di lavoro non solo per lo staff e gli organizzatori, ma anche per i giocatori chiamati alle prestazioni in campo ma anche al lavoro di ambasciatori del club. Sessioni di autografi con i tifosi a “Casa Roma”, la palazzina affittata dal club nella piazza più importante di Tokyo e che ha richiamato tanti appassionati locali anche per assistere in tv all’amichevole, poi gli eventi con gli sponsor, uno su tutti Fendi. Le due aziende hanno consolidato la loro partnership e alcuni giocatori, in primis capitano Pellegrini, hanno presenziato a una serata nel lussuoso negozio. Una settimana lunga e faticosa, i calciatori avranno poco riposo ma con la promessa di avere dieci giorni di vacanza a tournée terminata.