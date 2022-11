Roma, le 12 fatiche di Mourinho

ROMA - Non saranno le imprese di Eracle (Ercole nella mitologia romana), ma le dodici fatiche di Mourinho non sono certo una passeggiata. Anzi, sono sfide che il tecnico dovrà superare, non per espiare qualche colpa come il mito greco, ma per costruire una Roma alla sua altezza e che possa ambire a obiettivi sempre più importanti. Dodici fatiche, appunto, ostacoli da superare e passi falsi da evitare fino a giugno per cercare di centrare la qualificazione in Champions e programmare nel migliore dei modi la prossima stagione.

Ne ha parlato tanto Mourinho nel corso di questa prima parte di stagione. Alcuni giocatori si sono fermati alla vittoria di Tirana, non sono cresciuti nelle prestazioni e sotto l’aspetto caratteriale ma, anzi, hanno avuto una preoccupante involuzione che è pesata nei risultati stagionali. Mou non ha nascosto ai giocatori (da Karsdorp ad Abraham, da Zaniolo a Zalewski) la sua delusione, e pretende di più dagli altri (come Celik, ma anche Belotti, El Shaarawy e Spinazzola). Il compito in questa sosta è recuperare i giocatori e riaverli al 100% per la ripresa del campionato. Trentotto giorni al via, non c’è tempo da perdere.

Gli infortuni

La speranza del tecnico è che si riducano i problemi fisici. Perché a penalizzare questo avvio di stagione sono stati anche (se non soprattutto) gli infortuni. A cominciare da quello di Wijnaldum, poi Zaniolo, El Shaarawy, Kumbulla, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Zalewski, Pellegrini. E naturalmente Paulo Dybala. Fuori nove partite, e la Roma è cambiata. Anzi, si è involuta. Tra infortuni muscolari e di natura traumatica Mourinho non ha mai avuto a disposizione l’undici ideale che aveva immaginato durante la preparazione estiva. I fab four sono stati solamente una magnifica idea pianificata a inizio estate (in campo insieme dal primo minuto solo nelle prime due gare di campionato), quando Mou pensava di poter contare su Wijnaldum a centrocampo.

Il rebus Wijnaldum

Ed è proprio lui l’asso nella manica che potrebbe far cambiare marcia alla Roma. Peccato che la carta ancora non sia la prima del mazzo. La scelta di trattare la frattura della tibia con la terapia conservativa non si è rivelata la migliore e il giocatore non è ancora vicino al rientro. Non potrà essere a disposizione per la ripresa del campionato. Mourinho spera di averlo (gradualmente) a febbraio, ma non c’è dubbio che la perdita del punto di riferimento del centrocampo abbia inciso profondamente sui problemi avuti fin qui dalla squadra. Qui la fatica di Mou è aspettarlo, quando lo riavrà a disposizione potrà creare una squadra più equilibrata.

Mercato invernale

Anche perché il tecnico deve lavorare con quello che ha a disposizione. Dopo Solbakken, difficilmente ci saranno nuove entrate nel mercato invernale. Tutto dipenderà dalla situazione Karsdorp, ma in quel caso ci sarà solamente uno cambio di esterni. Mourinho dall’Asia ha esternato le sue inquietudini: «Non abbiamo la forza di andare in Premier League e prendere giocatori che sono al top. Prendere un giapponese? Solo se costa poco». Messaggio inviato a Pinto che deve fare i conti con il Financial Fair Play. Ma in una stagione con l’imprevedibilità degli infortuni e della condizione dei giocatori dopo la pausa Mondiale, il tecnico sta continuando il pressing per avere qualche rinforzo. Non un Maitland-Niles qualsiasi, ma qualche innesto di livello.

Il caso Karsdorp

Di certo un esterno arriverà e sarà il sostituto di Karsdorp. Mourinho è ancora furioso con lui: «Ha tradito la squadra, a gennaio deve cercarsi una sistemazione». Il tecnico non transige sugli atteggiamenti, vuole risolvere al più presto questa grana, anzi, questa fatica, e non trovarlo più a Trigoria per la ripresa del campionato.

La stressante tournée

Il lato positivo del viaggio in Asia potrebbe essere solo questo, non avere vicino l’olandese. Battute a parte, il tecnico ha accettato la tournée in Giappone solo per il bene della Roma. Per la sua crescita e un futuro finanziario migliore. Perché lo Special One avrebbe decisamente fatto a meno di volare dall’altra parte del mondo con lo stress del fuso orario, gli allenamenti decisamente meno strutturati rispetto a quelli di Trigoria e due amichevoli che in questo momento non possono aiutare né dal punto di vista fisico né psicologico. La squadra rientrata dal Giappone godrà di dieci giorni di pausa. Quindi tra la settimana di vacanza, poi quella in Asia e i dieci giorni di stop, gli allenamenti veri e propri sono stati davvero pochi. Mou avrebbe preferito rimanere a Trigoria (o andare subito in Portogallo) per lavorare e studiare con serenità insieme ai suoi giocatori.

L'attacco non segna

Anche perché il lavoro non manca. Soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Abraham, Belotti, Zaniolo, El Shaarawy, Shomurodov: dieci gol totali in cinque attaccanti. Dodici gol nelle ultime dieci gare. Poco? Pochissimo. Mourinho sta cercando di far sbloccare i suoi giocatori offensivi, perché senza Dybala la Roma non riesce a tirare in porta.

Tre big match

Il tecnico dovrà trovare la soluzione per gennaio, quando la Roma affronterà tre sfide decisive per la corsa al quarto posto: Milan, Fiorentina e Napoli nel giro di venti giorni. La vera impresa di Mou sarà uscire con risultati positivi in questi match per dare finalmente una ventata d’ottimismo alla squadra e mandare un segnale alle pretendenti della Champions.

Ansia Dybala

Certo, giocare con la Joya darebbe più chance alla Roma di vincere. Ecco perché ogni partita dell’Argentina al Mondiale viene studiata con grande attenzione da Mou e il suo staff. Fin qui hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per le due panchine del giocatore. Ma di partita in partita, l’ansia non svanisce. Mourinho prega che il suo miglior giocatore non subisca un altro infortunio. Come ha detto lui, la Joya è la luce della Roma, e con lui la squadra avrebbe chiuso questa prima parte di stagione in una posizione in classifica totalmente diversa.

I playoff

Dybala importante non solo per la Serie A, ma anche per l’Europa League. Due partite in più del previsto per Mourinho, che dovrà fare i conti con il Salisburgo per accedere alla fase finale del torneo. I passi falsi nel girone hanno compromesso il cammino europeo, adesso il tecnico dovrà preparare altre due partite che inizialmente non erano nei piani. E con tutte le difficoltà del momento, anche due partite in più possono essere un ostacolo complicato da superare con una rosa che lui non reputa completa.

La crescita dei giovani

Per questo ha inserito dei giovani nella prima squadra, per questo ne aggiungerà altri (Tahirovic in primis) per sopperire all’assenza degli acquisti nel mercato invernale. Ma anche lo sviluppo dei giovani nella squadra dei grandi ha le sue difficoltà. Mou si è lamentato più volte del livello basso del campionato Primavera, qualche giorno fa la squadra di Guidi ha preso sei gol dal Real Madrid in amichevole. La Roma ha un ottimo settore giovanile, ma il campionato in cui gioca non è allenante. Per questo lavorare su un ragazzo in prima squadra è ancora più faticoso.

Incognite estive

Infine, i progetti futuri. Che sono da programmare già da adesso. L’ultima fatica di José è quella legata alle strategie della prossima stagione. Quindi capire i piani del club tra acquisti, cessioni e rinnovi. Da Dybala (che ha una clausola rescissoria) a Wijnaldum (che è in prestito con riscatto), poi i rinnovi di Zaniolo e Smalling, e le temute cessioni legate al Fair Play Finanziario. Quali sono gli obiettivi del club? Come riuscire a costruire una squadra più forte e all’altezza delle ambizioni del tecnico? Questa è probabilmente la fatica più estenuante, quella che Mou dovrà superare con l’aiuto dei Friedkin.