Quando Ziyech chiedeva a Benatia e Totti: "Ma la Roma non mi compra più?" E i romanisti lo rimpiangono 

C'è stato un periodo, al termine del suo primo anno da dirigente, in cui ogni giorno Francesco Totti diceva a Ramon Monchi e Mauro Baldissoni, rispettivamente direttore sportivo e vicepresidente della Roma: "Datemi retta, compiamo Ziyech". Il giocatore dell'Ajax fu chiamato dal manager spagnolo e lo stesso Totti, attraverso Medhi Benatia, marocchino come Ziyech, gli fece arrivare la voce che era la sua prima scelta per il centrocampo (e l'attacco) della Roma. Ziyech aveva dato la sua disponibilità completa, si era persino informato con il difensore, che a Roma aveva giocato un anno, sulla città e su Trigoria ma, da un giorno all'altro né lui né il suo agente ebbero più notizie. Lo stesso successe con l'Ajax, con cui c'erano stati i primi contatti. Lo stesso Benatia chiese a qualche amico romano se sapeva cosa potesse essere cambiato, visto che Hakim non aveva più avuto informazioni sulla Roma, ma niente. All'improvviso, però, il quadro fu chiaro: la Roma aveva cambiato obiettivo. Monchi, con Baldini e Pallotta, aveva scelto di virare su Pastore. Era l'estate del 2018: sono passati poco più di 4 anni, come è andata la storia è noto.